Tunus'ta bankalardan koronavirüs nedeniyle kredi ödemelerine 3 ay erteleme

AA

Tüm dünyayı olduğu gibi Tunus'u da etkisi altına alan Kovid-19'un yol açtığı sosyoekonomik etkiyi azaltmak için Tunus Merkez Bankası, bir ekonomik paket açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalara vatandaşların kredi taksitlerinin 3 ay süreyle ertelenmesine ilişkin bir talimat gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Merkez Bankası, bu dönemde finansal istikrarın sağlanması adına bankalardan 2019 yılına ilişkin temettü dağıtımını askıya almalarını talep etti." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, geçen ay politika faiz oranını 100 baz puan indirerek 6,75'e çekmişti.

Geçen yıl yaklaşık 10 milyon turistin 2 milyar dolar bıraktığı Tunus, Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir döneme hazırlanıyor.

Uzmanlar, ülkenin temel döviz girdisinden mahrum kalmasının ulusal ekonomiyi zora sokacağını belirtiyor.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Ülke genelinde vaka sayısının 423'e yükseldiği aktarılırken, şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus, 18 Mart'ta ilan ettiği 18.00-06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs salgınına karşı 22 Mart'tan itibaren de ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatmıştı.