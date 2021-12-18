Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Tunus devriminin patlak vermesinin 11. yıl dönümüne denk gelen 17 Aralık'ta süresiz oturma eylemi yapma çağrısı üzerine başkent Tunus’un merkezinde onlarca muhalif bir araya geldi. Göstericiler, "anayasaya karşı darbeye" son verilmesini talep etti.
Güvenlik güçleri, protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne çadır kurmalarını engellemek için müdahalede bulundu. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Protestocuları dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri, meydanda bulunan sandalye, çadır iskeleti ve pankartları da kaldırdı.
- Girişim, oturma eylemini geçici olarak durdurma kararı aldı
Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi Sözcüsü anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, oturma eylemi yerinde yaptığı konuşmada, "Girişimin yürütme organı, protestocuların güvenliğini sağlamak için oturma eylemini geçici olarak durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verdi.
Mümkün olan en kısa sürede, daha geniş ve organize bir oturma eylemi programlanacağını vurgulayan Bin Mübarek, oturma eyleminin askıya alınması kararının, devrim ayındaki mücadelenin, elde edilen zaferlerin kalıcılığını korumak için alındığını kaydetti.
- Birçok siyasi parti ve aktivist gösterilere katılım çağrısı yaptı
Demokratik Akım, Tekatül ve Cumhuriyetçi Parti tarafından dün yayımlanan yazılı açıklamalarda, "tek adam yönetimine karşı çıkma ve demokrasiyi pekiştirme talebiyle" düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Said’in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor.
Girişim tarafından hafta başında yapılan açıklamada, Tunus devriminin başladığı 17 Aralık ile Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülkeyi terk ettiği 14 Ocak arasında gösteriler düzenleneceği bildirilmişti.
TUNUS'TAKİ YENİ SİYASİ KRİZ
Tunus'u 20 yıldan uzun süre demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali iktidarının sonunu getiren Yasemin Devrimi'nin 11. yılında ülke yeni bir siyasi kriz yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.
Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.
Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!