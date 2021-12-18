AA

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Tunus devriminin patlak vermesinin 11. yıl dönümüne denk gelen 17 Aralık'ta süresiz oturma eylemi yapma çağrısı üzerine başkent Tunus’un merkezinde onlarca muhalif bir araya geldi. Göstericiler, "anayasaya karşı darbeye" son verilmesini talep etti.

Güvenlik güçleri, protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne çadır kurmalarını engellemek için müdahalede bulundu. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Protestocuları dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri, meydanda bulunan sandalye, çadır iskeleti ve pankartları da kaldırdı.

- Girişim, oturma eylemini geçici olarak durdurma kararı aldı

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi Sözcüsü anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, oturma eylemi yerinde yaptığı konuşmada, "Girişimin yürütme organı, protestocuların güvenliğini sağlamak için oturma eylemini geçici olarak durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verdi.

Mümkün olan en kısa sürede, daha geniş ve organize bir oturma eylemi programlanacağını vurgulayan Bin Mübarek, oturma eyleminin askıya alınması kararının, devrim ayındaki mücadelenin, elde edilen zaferlerin kalıcılığını korumak için alındığını kaydetti.

- Birçok siyasi parti ve aktivist gösterilere katılım çağrısı yaptı

Demokratik Akım, Tekatül ve Cumhuriyetçi Parti tarafından dün yayımlanan yazılı açıklamalarda, "tek adam yönetimine karşı çıkma ve demokrasiyi pekiştirme talebiyle" düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Said’in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor.

Girişim tarafından hafta başında yapılan açıklamada, Tunus devriminin başladığı 17 Aralık ile Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülkeyi terk ettiği 14 Ocak arasında gösteriler düzenleneceği bildirilmişti.

TUNUS'TAKİ YENİ SİYASİ KRİZ

Tunus'u 20 yıldan uzun süre demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali iktidarının sonunu getiren Yasemin Devrimi'nin 11. yılında ülke yeni bir siyasi kriz yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.