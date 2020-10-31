Tunus'ta 64 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 64 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1784 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Tunus'ta virüs kaynaklı toplam can kaybı 1317'ye, vaka sayısı 59 bin 813'e yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 213 kişinin enfekte olduğu, 234 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vakaların 132 bin 556'ya, iyileşenlerin 129 bin 583'e ulaştığı aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 232 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.