10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus parlamentosu, Türkiye tarafından güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere verilen 200 milyon dolar değerindeki kredi anlaşmasını onayladı. Anlaşma ile ilgili yasa tasarısının metnine göre, güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere Türk Eximbank tarafından sağlanan kredinin 150 milyon doları Tunus Savunma Bakanlığına, 50 milyon doları ise İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.
AA'nın haberine göre; krediyle, Tunus'taki güvenlik ve askeri kurumlara Türkiye menşeli teçhizat ve ekipmanların sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Tasarıya göre kredinin 7 yılda geri ödenmesi öngörülüyor.
Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari, parlamentodaki oturumda yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın ülkesi ile Türkiye arasında 2012 yılında imzalanan ve 2013'te yürürlüğe giren çerçeve sözleşmenin eki olduğunu söyledi.
Anlaşmayla, Türkiye'den 200 milyon dolar değerinde askeri ve güvenlik teçhizatı alımının hedeflendiğini aktaran Azari, "Bu kredi Tunus güvenlik ve askeri kurumlarının teröre karşı önleyici savunma yeteneğinin güçlendirilmesine katkıda bulunan ekipmanların sağlanmasını finanse edecektir." dedi.
Tunuslu Bakan Azari, iki ülke iş birliği çerçevesinde, güvenlik ve askeri alanda üretime yönelik bir projenin de ilerleyen dönemde açıklanacağını sözlerine ekledi.
Türkiye tarafından güvenlik ve savunma alanında kullanılmak üzere Tunus hükümetine sunulan 200 milyon dolarlık kredinin protokolü, geçen yıl ağustos ayında, Türkiye adına Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ile Tunus adına Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari tarafından imzalanmıştı.
İmza töreninde Doğan, "200 milyon dolarlık uzun vadeli düşük faizli Eximbank kredisi, Tunus'un güvenlik ve savunma alanlarındaki ihtiyaçları için Türk halkı ve devletinin, Tunus halkı ve devletine bir dayanışma göstergesi olarak ortaya konulmuştur." ifadesini kullanmıştı.
Kredi anlaşması, Tunus parlamentosunda düzenlenen oturumda 120 vekilden 109'unun oyunu alarak onaylandı.
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