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Tunus, Mısır ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 3 bin 481'e, Mısır'da 6 bin 732'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 589'a yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

05.12.2020 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Tunus, Mısır ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 66 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1217 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 481'e, vaka sayısının 101 bin 900'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 75 bin 464'e ulaştığı ifade edildi.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 427 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 ölüm vakalarında toplam rakamın 6 bin 732'ye, vaka sayısının ise 117 bin 583'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, hastalığa yenenlerin sayısının ise 103 bin 191 olduğunu bildirdi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 3 kişi daha hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi, 670 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 589'a, vaka sayısının 175 bin 276'ya yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 158 bin 498 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 140 kişinin daha enfekte olduğu, 188 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Vaka sayısının 139 bin 783'e, iyileşen hasta sayısının da 137 bin 60'a ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 239 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

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