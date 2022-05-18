Tunus Merkez Bankası (CBT), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6.25'ten yüzde 7'ye yükseltti.

Artan enflasyonu kontrol altına almak isteyen CBT böylece 3 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitti. Nisan ayında Tunus'ta yıllık enflasyon yüzde 7.5'e yükseldi. Enflasyon martta yüzde 7.2 seviyesindeydi.

CBT son olarak Şubat 2019'da 100 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

Fed'in liderliğinde dünya genelinde merkez bankaları son dönemde artan enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarına gitmeyi tercih ediyor. Fed son iki toplantısında sırayla 25 baz puan ve 50 baz puanlık artırım kararı aldı.