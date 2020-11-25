Tunus Meclis Başkanı, OAC'deki BM Barış Gücü'ne asker gönderilmesini onayladı

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, başkentte Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile bir araya geldi.
Görüşmede Bertaci, Tunus ordusundan bir helikopter birliğinin MINUSCA bünyesinde görev yapmasına ilişkin taslağı Gannuşi'ye sundu. Gannuşi de yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin Anayasa'nın 77. maddesi doğrultusunda taslağı onayladı.
Bertaci, 2014 tarihli 2149 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde atılan adımın, Tunus ordusunun yeteneklerini geliştirmesine katkı sunacağını ifade etti.
Gannuşi de Tunus ordusunun hazırlıklı durumunu ve ülkeyi koruma konusundaki daimi çabasını övdü.
Tunus Meclisinin barışı koruma misyonlarına verdiği desteğin altını çizen Gannuşi, Tunus'un uluslararası misyona katılımının Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.
Tunus Anayasası'nın 77. maddesi, Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı ve hükümetin onayıyla yurt dışına güç gönderme hakkı veriyor.
Bunun için, kararın alınma tarihinden itibaren 60 gün içinde Meclisin toplanması ve kararı oylaması gerekiyor.
- OAC'deki kriz
OAC'de 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.
Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.
Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.
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