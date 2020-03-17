Tunus'ta koronavirüse karşı yeni önlemler

AA

Tunus hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yeni önlemler aldı.

Başbakan İlyas el-Fahfah, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ülkede Kovid-19'un rastlandığı vaka sayısının 24'e yükseldiğini söyledi.

Fahfah, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ticari ve tahliye amaçlı olanlar dışında kara ve deniz sınırlarının kapatılması, semt pazarları ve kutlama alanları gibi yerlerde toplanılmasının yasaklanması ve tüm gösteri, etkinlik ve spor turnuvalarının ertelenmesine karar verildiğini ifade etti.

Tunus'ta son olarak 20 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.