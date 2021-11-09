Protestolar Tunus'u karıştırdı: Ordu bölgede

AA

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta bir aydan uzun süredir çöplerin toplanmamasının ardından çıkan gösterilerde dün gece polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü iddia edilmişti.

Akrab bölgesinde bir polis merkezi ateşe verilirken, merkezde bulunan emniyet görevlileri bölgeden çekildi.

Gösterilerde polisin müdahalesi sırasında bir gencin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı, "Gösterilerin yapıldığı yere yakın olan evinde acil sağlık sorunu nedeniyle yakınları tarafından hastaneye götürülen 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti.” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, dün Kartaca Sarayı'nda bir araya geldiği Başbakan Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'e Safaks'taki krize acilen çözüm bulunması talimatı vermişti.

GÖSTERİLER NEDEN YAPILIYOR?

Safaks’ta bir ayı aşkın bir süredir çöplerin toplanmamasından dolayı yaşanan krizin çözümü için Tunuslu yetkililer, Safaks’a 20 km uzaklıkta olan Akrab bölgesinde yer alan “El-Kina” çöp merkezini tekrar faaliyete geçireceğini duyurdu.

Bu kararın ardından bölge halkı hastalık yaydığı ve bölgenin kirlenmesine sebep olduğu için bu karara tepki gösterileri düzenlemeye başladı.

Düzenlenen gösterilerde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan bölge halkının öfkesi daha da arttı.

Dün yapılan gösteride bir göstericinin ölmesi üzerine olaylar tırmanarak artış gösteriyor.

TUNUS GENEL İŞÇİ SENDİKASI GREVE GİTTİ

Safaks’ta yaşanan gerilime ilişkin TGİS Safaks Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bölgede bir günlük genel grev kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Pazartesi gününden bu yana silahlı güvenlik güçleri, bölgede çöp merkezinin açılmasını istemeyen savunmasız bölge sakinlerinin yaptıkları gösterilere sert bir şekilde müdahale ediyor. Bu müdahaleler sonucunda biber gazından etkilenen Abdurrezak el-Eşheb hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.