Tunus kara sularında avlanan 28 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, Sfaks'a bağlı Karkana Adası'nın doğusunda avlanan 2 tekneyi alıkoyduğu ve teknelerdeki 28 Mısırlı balıkçının da gözaltına alındığı belirtildi. Balıkçıların haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sfaks'taki ana deniz üssüne götürüldüğü kaydedildi.

Mısır'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Tunus, daha önce de yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 17 Mısırlı balıkçıyı gözaltına almıştı.