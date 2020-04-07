07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan genel karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini söyledi.
Meşişi, Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkedeki sağlık tehdidinin yüksek, buna bağlı endişelerin de büyük olduğunu belirtti.
Karantinayı ihlal edenlere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağına işaret eden Meşişi, "Karara uymayanlar, taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürmekten yargılanabilir." dedi.
Meşişi, bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını ve bunlardan 70'ten fazlasına ev hapsi verildiğini aktardı.
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"SALGIN ÖNLENEMEZSE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERLE KARŞILAŞABİLİRİZ"
Amaçlarının özgürlükleri kısıtlamak değil insanları korumak olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı, "Eğer salgın önlenemezse hastane kapılarında insanların öldüğü çok korkunç görüntülerle karşılaşabiliriz. Bu sadece toplumsal değil ahlaki bir kriz de doğurur." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Mekki de şu ana kadar bazı Tunusluların ihmali nedeniyle karantinanın bazı noktalarda yetersiz kaldığına değinerek, mevcut durumun "tavizleri kaldıramayacağını" ifade etti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 596'ya ulaştı.
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