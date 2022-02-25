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Tunus dağlarında bir kültür merkezi: Sanat Mağarası

Tunus dağlarında bir kültür merkezi

Tunuslu ressam ve heykeltıraş Ammar Belgis, terk edilmiş bir mağarayı çeşitli sanat eserleriyle süsledi

25.02.2022 - 15:13 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tunuslu ressam ve heykeltıraş Ammar Belgis, yıllar sonra döndüğü köyünün yakınında yer alan terk edilmiş bir mağarayı çeşitli sanat eserleriyle süsleyerek kültürel bir mekana dönüştürdü. AA'nın haberine göre Tunus Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü mezunu Belgis, Tunuslu sanatseverlerin yanı sıra Arap dünyasında da tanınan bir sanatçı.

  • Belkis’in yıllardır emek verdiği tablolar, el yapımı biblolar ve mağrip hat sanatı eserleriyle donattığı mağara, önce memleketi Kef’te daha sonra tüm Tunus’ta ünlendi. Altiburus Antik Kenti harabelerine yakın olmasından dolayı turistlerin de dikkatini çeken mağara, zamanla tur şirketlerinin programında yer almaya başlıyor.

  • Tarihi Milattan Önce (MÖ) 300-200 yıllarına kadar uzanan Altiburus Antik Kenti, Roma ve Berber savaşlarına şahitlik etmiş kadim şehirlerden. Yerel halkın Medina diye isimlendirdiği kent, Tunus’ta uzun yıllar hüküm süren Kartaca İmparatorluğunun da önemli merkezlerinden biri.

  • YUVAYA DÖNÜŞ VE YENİ BİR HAYAT

    Tunuslu sanatçı Belgis, yıllar süren sanat yolculuğunu ve ülkesine dönüş hikayesini anlattı.

    Uzun yıllar yurt dışında gurbette yaşadıktan sonra 1992 yılında ülkesi Tunus’a dönmeye karar verdiğini söyleyen Belgis, “Yaklaşık 20 yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde yer alan onlarca şehri gezdim. Bir taraftan da gittiğim şehirlerde sanatımı icra ettim. Yeni bir hayat kurmak gayesi ile vatanıma geri döndüm. Sanatımı kendi ülkemde kendi istediğim şekilde icra etmek istedim.” diye konuştu.

  • Ülkenin Cezayir sınırında yer alan Kef vilayetine bağlı Dahmani kasabasına yerleştiğini belirten Belgis, “Dahmani’ye yakın bu yeraltı mağarası benim yeni atölyem oldu. Bölgenin ağaçlarından, sularından ve antik Altiburus Antik Kentinin kalıntılarından esinlenerek yaptığım eserler ile donattığım mağarayı bir sanat merkezine dönüştürmem yaklaşık 5 senemi aldı” dedi.

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