Tunus Cumhurbaşkanı Said, devlet kurumlarına sızmaya çalışanlar olduğunu belirtti

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan videoya göre, Cumhurbaşkanı Said, 29 Temmuz'da İçişleri Bakanlığına atadığı Rıza Garsillavi'yi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, "Devletin kurumlarına, özellikle de İçişleri Bakanlığına sızmak isteyenler var. Kimisi sızdı, kimi de sızmaya çalışıyor. Devleti parçalamak isteyenler var." ifadesini kullanan Said, İçişleri Bakanı Garsillavi'ye, "İnanıyorum ki sizler bunlara tüm gücünüzle karşı koyacak ve onları tarihin çöplüğüne atacaksınız." dedi.
Devlete yönelik en büyük tehlikenin içerden toplumun parçalanması olduğuna işaret eden Said, "İçişleri Bakanlığına zarar vermek ya da ona içerden darbe indirmek isteyenler beklediklerinden daha fazlasıyla karşılaşacaklarını iyi bilsinler." diye konuştu.
Ülkedeki yolsuzluklara da dikkati çeken Said, ismini vermediği bazı kişilerin yurt içinde ve dışında milyarları olduğunu ve yurt dışına çıkmak için türlü türlü yollara başvurduklarını dile getirdi.
İsimleri yolsuzluğa karışanların, aldıkları paraları Tunus halkına iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Said, kanunları herkese eşit olarak uygulama konusunda kararlı olduklarını bildirdi.
- Tunus'ta ne olmuştu?
Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Anayasa'nın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.
Said, Başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.
Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.
Said ayrıca bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.
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