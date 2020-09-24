Tunus Cumhurbaşkanı'ndan eski rejim üyelerine engelleme

AA

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi kabul etti.

Said kabulde, bazı hükümet makamlarına atamaları yapılan kişilerin davalarının hala mahkemelerde görüldüğünü anımsattı. Bu davalarda geç karar verilse bile yargının son sözünün beklenmesi gerektiğini vurgulayan Said, böyle bir merhalede kendilerinden kamu işlerinde yardım talebi öncesinde davaların bitmesinin önemine işaret etti.

Son dönemde basında geçen haberlerde, Meşişi'nin, Bin Ali döneminde önemli görevlerde bulunmuş bazı isimleri hükümette danışmanlık görevlerine getirdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 3 Eylül'de Meşişi'ye yeni hükümeti kurma görevini vermişti.

,Yosra Ouanes