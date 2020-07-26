Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye yeni hükümeti kurma görevi verdi.

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