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        Haberler Dünya Tunus Cumhurbaşkanı, ekmek krizini çıkaran tekelcilerle 'savaşacaklarını' söyledi

        Tunus Cumhurbaşkanı, ekmek krizini çıkaran tekelcilerle 'savaşacaklarını' söyledi

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan ekmek krizine neden olan tekelci ve spekülasyoncularla "savaşacaklarını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 03:27
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        Tunus Cumhurbaşkanı, ekmek spekülasyoncularına 'savaş' açtı
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        Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani, İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, Maliye Bakanı Siham Buğadiri Nemsiyye ve Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

        Said, burada yaptığı konuşmada, "Devlet, eli kolu bağlı durmayacak, tekelciler ve spekülatörlerle savaşacak ve idari teşkilatın içine sızarak vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olanları buradan çıkaracak." ifadesini kullandı.

        Ekmek krizini "asılsız" olarak niteleyen Said, böyle asılsız krizlerin, temel bazı gıda maddelerinde ya da okul ve üniversitelere dönüş mevzusunda da tekrarlanmasına karşı uyarıda bulundu ancak ayrıntı vermedi.

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        Said, görüşmenin ardından, başkentteki fırınları ziyaret ederek şikayetleri dinledi.

        Cumhurbaşkanı Said, 15 Ağustos'ta, başbakan ve bazı bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmede, ülkede yaşanan ekmek krizinin ardında tekelci ve spekülatörlerin olduğunu söylemişti.

        Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

        Tunus'ta "geleneksel" olarak sınıflanan yaklaşık 4 bin fırın, un sübvansiyonundan faydalanıyor ve ekmeği tek fiyattan satıyor. Sayıları 1500'ü bulan modern fırınlar ise un sübvansiyonundan çok az yararlanıyor.

        Ekmeğin yanı sıra unlu mamuller de üreten özel sektöre ait "modern" fırın sahipleri ve çalışanları, başkent Tunus'taki Ticaret Bakanlığı önünde hükümetin "un kesintisi" kararına karşı protesto gösterisi düzenlemişti.

        Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONECT 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığını duyurmuştu.

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