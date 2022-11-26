Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Tunus ile Avustralya, D Grubu maçında karşı karşıya geliyor.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak istiyor.

AVUSTRALYA DA 6. KEZ YER ALIYOR

Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

1974 Dünya Kupası ile ilk kez bu arenada sahneye çıkan Avustralya, ardından 2006, 2010, 2014 ve 2018 olmak üzere üst üste 4 kez bu turnuvada yer aldı.

Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol atıp, kalesinde de 35 gol gören Avustralya, organizasyondaki en iyi derecesine ise 2006 Almanya'da son 16 turuna kalarak elde etti.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2010 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması