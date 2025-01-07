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        Tünelde facia kıl payı

        İstanbul Şişli'deki Bomonti Tüneli'nde motosiklet temizlik aracına çarptı. Facianın kıl payı atlatıldığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:45
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        Tünelde facia kıl payı
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        Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde arıza yaparak duran temizlik aracına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan motosiklet ve temizlik aracında maddi hasar meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre kaza, Bomonti Dolmabahçe Tüneli Beşiktaş istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Bomonti Tüneli'nde arıza yapan İSTAÇ’a ait temizlik aracı emniyet şeridinde durdu. Bu sırada arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde duran temizlik aracına çarptı.

        Motosiklet temizlik aracına ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tünelde güvenlik tedbiri alınmasının ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu meydana geldi.

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