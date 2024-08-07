Tünel kapandı, esnaf sevindi: "İşlerimiz yüzde 70 arttı"

Bolu Dağı'ndaki işletmecilerden Şaban Usta, işlerin arttığını belirterek, "Misafirlerimize iyi hizmet veriyoruz. Dünyada Bolu Dağı'nın reklamını yapıyoruz. Boşta gezen gençlerimizi, köyde evlerinde oturan ev harımlarını çağırarak kısa süre de olsa iş sahibi yaptık. Onlar da ekmek yiyorlar. 2004 yılından önce dedelerimiz, babalarımız bu yolu kullanırdı. Şimdi 20 ile 30 yaş arasındaki gençler, genelde otobanı kullanıyorlar. Onları da buraya bekliyoruz. Bu dağın güzelliklerini görsünler, nimetlerinden yararlansınlar, hizmeti görsünler. Bizim çevre köylerimizin en büyük gelir kaynağı, bu yol güzergahında olan işletmeler. Köylerimizin başka geliri yok. Tarım ve hayvancılık yok. Bize devlet büyüklerimiz destek versin, biz de işsizliğe katkıda bulunalım" diye konuştu.