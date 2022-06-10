Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan 2019 Norveç yapımı Tünel filmi gündemde yer alıyor. Senaristiliğini Kjersti Helen Rasmussen'in yaptığı filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Tünel filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte detaylar...

TÜNEL FİLMİ KONUSU

Bir kamyon, Norveç dağlarında bulunan bir tünelden geçtiği sırada kaza yapar. Kazanın ardından kamyonun büyük bir patlamaya neden olması bu sırada tünelin içinde bulunan insanların tünelin içinde hapsolmasına neden olur. Tüneli için yavaş yavaş dumanla dolar ve kendilerini bir anda yaşam savaşı içinde bulan insanlar boğulma riski ile karşı karşıya kalır. Müdahale edecek ekipler, kar fırtınası nedeniyle tünele erişim sağlamak için mücadele etmeye çalışırken tünelin içindeki insanlar hayatları için savaşmak zorunda kalır.

TÜNEL FİLMİ OYUNCULARI

Thorbjørn Harr - Stein

Ylva Fuglerud - Elise

Lisa Carlehed - Ingrid

Mikkel Bratt Silset - Ivar