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İstanbul'da tünel çalışmasında doğalgaz patlaması yaşandı

İstanbul Maltepe'de tünel çalışması sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı

Giriş: 08.06.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Maltepe'de tünel çalışmasında doğalgaz patlaması! - Güncel haberler
İHA

Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında tünel içerisinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

İHA'nın haberine göre yoğun gaz kokusu ve beraberinde ufak çapta patlamalar yaşandı.

Vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Çalışmaların yürütüldüğü alan da havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisinde kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğalgaz borusu patladı. Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

"OLDUKÇA YÜKSEK BİR SES GELDİ"

Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, “Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğalgaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı” dedi.

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