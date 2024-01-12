REKLAM advertisement1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüpheli B.K’nin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 17 bin 565 lira, 800 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.