Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tunceli’de kaçak kazıya suçüstü: 1 gözaltı - Güncel haberler

        Tunceli’de kaçak kazıya suçüstü: 1 gözaltı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de kaçak kazıya suçüstü: 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Arazide inceleme yapan ekipler, ormanda izinsiz kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı.

        Ekiplerce alanda yapılan aramada, kürek, kazma, jeneratör, mazot, akü, çekiç, halat, hortum, güneş paneli, baret ve kesici aletler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Tunceli
        #tunceli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Habertürk Anasayfa