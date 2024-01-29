Tunceli’de kaçak kazıya suçüstü: 1 gözaltı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Arazide inceleme yapan ekipler, ormanda izinsiz kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekiplerce alanda yapılan aramada, kürek, kazma, jeneratör, mazot, akü, çekiç, halat, hortum, güneş paneli, baret ve kesici aletler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.