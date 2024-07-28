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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Son dakika haberleri

        Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

        Tunceli-Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 23:35 Güncelleme: 28.07.2024 - 23:36
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        İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
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        Feci kaza, Tunceli-Erzincan sınırında bulunan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Erzincan'dan 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken. kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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