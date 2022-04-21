Tunceli’de doğaya 200 kınalı keklik salındı

Tunceli'nin merkez Dedeağaç köyü yakınlarında doğaya keklik salınımı için program düzenlendi.
İHA'nın haberine göre Programı Vali Mehmet Ali Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kurum amirleri ve çalışanlar katıldı.
200 kınalı kekliğin doğaya salınmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, “Tabiat harikası Tunceli’mizin biyoçeşitliliğini attırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla az önce 200 kekliğimizi tabiatla, doğayla, Tunceli coğrafyasıyla buluşturduk. İnşallah bu sayı bine çıkacak. İnşallah güzellikleriyle, tabiatıyla, kültürüyle öne çıkan Tunceli’miz biyolojik çeşitliliğiyle de coğrafyasında yerini alacak" dedi.
Kentin çatışmalı dönemine vurgu yapan Vali Özkan, “Tabi hep söylüyorum nereden nereye geldik. Ne günlerden ne günlere geldik. Bir zamanlar hep televizyon altyazılarında, KJ’lerde Ovacık’ta, Munzur’da çatışma diye başlayan Tunceli coğrafyası Allah’a şükür bu gün festivalleriyle, etkinlikleriyle doğal etkinlikleriyle gündeme geliyor. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza, içişleri bakanımıza, bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bu yolda, huzurlu Tunceli yolunda emeği olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Arkadaşlarımıza ayrı ayır teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kınalı keklikler doğaya salındı.
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