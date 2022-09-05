Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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