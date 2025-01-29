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        Haberler Gündem Tunceli’de bir ilçede şap karantinası

        Tunceli’de bir ilçede şap karantinası

        Tunceli'nin Pertek ilçesi ve ilçeye bağlı köyler, şap vakalarının artması nedeniyle 30 gün süreyle karantinaya alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 22:22 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:22
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        Tunceli'de bir ilçede şap karantinası
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        Pertek ilçesinde son zamanlarda şap hastalığından kaynaklı hayvan ölümlerinin yaşanması üzerine İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından ilçenin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konuldu. Uygulama kapsamında ilçeye hayvan giriş-çıkışları da yasaklandı.

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