Tunceli ve Kastamonu'da karantina

AA

Tunceli'de bir köy ve mezra ile Kastamonu'da bir mahalle, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Koyunuşağı köyü ve Hüseyinağa mezrasında çok sayıda kişide Kovid-19 vakası görüldüğü ve bu kişilere temaslıların bulunduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu köy ve mezranın salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün karantinaya alındığı kaydedildi.

KASTAMONU'DA BİR MAHALLE

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Hanönü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeniköy köyü Yörükören Mahallesi'nin, ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

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