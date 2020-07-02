Tunceli Valisi Özkan'dan kente gelenlere "14 gün kendinizi evinizde izole edin" çağrısı

AA

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, gerek il dışından gerekse yurt dışından Tunceli'ye gelecek vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri büyük önem arz etmektedir. Tüm vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konunun muhtarlarca da takip edilmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Özkan, "Unutmayalım, salgın alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." dedi.

Kentte Kovid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle 2 köy karantina altına alınmıştı.