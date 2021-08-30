Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Ekipler, bölgenin dağlık ve sarp olmasından dolayı söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Bazı vatandaşlar da tırmık ve ağaç dallarıyla alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.
Yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Hozat ilçesindeki Tanzi Deresi bölgesinde devam eden örtü yangının dün ekiplerce kontrol altına alındığını hatırlattı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tanzi Deresi bölgesindeki çevrilmiş alan içerisinde zaman zaman tütmelerin olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:
"Bir kısım arkadaşlarımız oradaki soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Dün akşam itibarıyla bizlerin söylemiyle Fırtına Veli Çeşmesi üzerindeki Munzur Vadisi Milli Parkı civarında bir örtü yangını tekrar başlamıştı. Arkadaşlarımızın ve havadan helikopterlerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altında aldığımız yangın bugün tekrar saat 10.00 sıralarında şiddetli rüzgar sebebiyle yangın alanından değişik alanlara dağılan kıvılcımlar sebebiyle yeniden başladı."
Özkan, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve gönüllü ekiplerle yangına müdahalenin devam ettiğini belirtti.
Yangın söndürme çalışmalarının havadan da helikopterlerle devam edildiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:
"Sağ olsunlar Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız iki helikopterin daha alana takviye olarak gönderileceğini ilettiler. Gerçekten bizim açımızdan zor bir alandı. Tabii bir başka haberde Nazımiye Kutuderesi üzerinde üçüncü bir yangının başladığı şeklinde. Orada da orman teşkilatımız ve gönüllülerimizle birlikte müdahalemizi devam ettiriyoruz. İnşallah insanımızla teşkilatlarımızla ve devletimizin tüm imkanlarıyla beraber kısa zamanda kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız." diye konuştu.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki örtü yangınlarına havadan ve karadan müdahale çalışmalarının gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.
Sabah erken yangın söndürme çalışmalarına kaldığı yerden tekrar devam edileceği aktarılan açıklamada, "Yangının başladığı andan itibaren desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD, belediyelerimize, Kızılay'a, Türk Telekom'a, Turkcell'e ve yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
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