TUNCELİ - Ovacık'ta kış çilesi ve doğal güzellik bir arada yaşanıyor

AA

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Buzul Gölleri'nin bulunduğu 1500 rakımlı ilçe, her mevsim doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Bir süre önce etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinin bazı yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.Kış mevsiminin zorlukları ve güzelliklerinin bir arada yaşandığı Ovacık'ta, doğanın beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu ilçede, karla kaplanan ahşap asma köprüler, yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evleri, göz alıcı güzellikler sunuyor.

İlçede zaman zaman kırağı tutan ağaçlar ile kar ve sisle kaplanan dağlar ve meşe ormanları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.Öte yandan, ilçede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de kar yağışının ardından zorlu mesailerine başladı.İlkbahar ve yaz aylarını Işıkvuran, Yakatarla, Şahverdi, Cevizlidere, Bilgeç ve Karaoğlan köylerindeki yaylalarda geçiren besiciler, kar yağışıyla döndükleri ilçe merkezindeki kışlaklarında, günün büyük bölümünü hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.Günün erken saatlerinde uyanarak ağılların yolunu tutan besiciler, mevsimin tüm zorluklarına göğüs gererek keçi ile koyun sürülerinin su ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Kışın kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye ulaşıyor

Yaklaşık 4 ay karla kaplı olan Ovacık'ta kış boyunca kar kalınlığının yer yer 2 ya da 3 metreye kadar ulaşması yaban hayvanlarının yaşamını da zorlaştırıyor.Besici Kazım Zedef, AA muhabirine, hayvanlarından daha iyi verim almak için yaz aylarında Işıkvuran köyündeki yaylaya çıktığını söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yayladan ilçe merkezine döndüğünü belirten Zedef, "Ovacık'ta kar yağınca yaşam çok zor oluyor, hayvanlarla ilgilenmek güçleşiyor. Kış ayları çok çetin geçiyor. Sabah erken kalkıyoruz. Hayvanlarımızın otunu, yemini ve suyunu veriyoruz." dedi.