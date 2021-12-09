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Tunceli'nin yaban hayatını yaptığı minyatürlerle tanıtıyor

Çocukluk yıllarında aldığı eğitimlerle resim sanatında kendini geliştiren Sinan Sağol'un, mermer tozu, silikon, macun ve polyester kullanarak yaptığı yaban keçisi minyatürleri, görenlerin beğenisini kazanıyor

09.12.2021 - 15:09 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tunceli'de yaşayan ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, yaptığı hediyelik "yaban keçisi minyatürleri"yle hem kentin yaban hayatı güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

     

  • AA'nın haberine göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü mezunu olan 43 yaşındaki Sağol, ilkokul sıralarındayken resim yapmaya ilgi duydu.

     

  • Aldığı eğitimler sayesinde resim yeteneğini geliştiren Sağol, zamanla ebru sanatı, ağaç işçiliği, biblo, minyatür, magnet ve mozaik yapımı gibi çalışmalara merak sardı.

     

  • Bu alanlarla ilgili çeşitli eserler ortaya çıkaran Sağol, yaklaşık 2 yıl önce Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski Belediye İş Hanı'nda sanat atölyesi açtı.

     

  • YAZLARI İNŞAATLARDA, KIŞIN ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYOR

    Sağol, ailesinin geçimi için yazları inşaat sektöründe dekorasyoncu olarak çalışırken iş yükünün hafiflediği sonbahar ve kış dönemlerinde ise zamanının çoğunu sanatsal çalışmalarla ilgilenmeye ayırıyor.

     

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