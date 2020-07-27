Tunceli'nin Ovacık ilçesi 4 mevsim çekilen fotoğraflarıyla büyülüyor

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Harami Deresi ve Munzur Çayı'nın bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, her mevsim doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andıran ilçe, şırıl şırıl akan dereleri ve ormanlık alanlarıyla göz kamaştırıyor.

Munzur Dağları arasında yer alan ilçede, aynı noktadan çekilen sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz manzaraları fotoğraflarında, mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.