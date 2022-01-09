DHA

Tunceli'de Ovacık ile Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için iki ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.