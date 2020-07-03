GÜNCELLEME - Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir M-16 piyade tüfeği ile bir kalaşnikof ele geçirildi.

- Valilikten açıklama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

,Sefa Şahin