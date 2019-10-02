02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre ilçe merkezinin batısında Tahar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulan 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.
Üç kat halinde sıralı şekilde olan ve büyük pencereleri ile uzun koridorları bulunan kaya odalar, 2,5 metre genişliği ve 1,7 metre derinliğiyle dikkati çekiyor.
Su gereksiniminin karşılanması için kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçların da yer aldığı kaya odaları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"
Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Çemişgezek'in tarihiyle, doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.
Kaya odaların tarih öncesi döneme dayandığını ve çok eşsiz bir yer olduğunu ifade eden Kazez, şöyle konuştu:
"Tahar Çayı üzerinde ekolojik olarak çok çeşitlilik var. Bölgede su samurlarını gözlemleyebilirsiniz, yaban keçilerimiz eşsiz güzellikteler. Bunun dışında ilçemizde 40'a yakın tescilli tarihi varlığımız var. Çemişgezek'e Tunceli bölgesinin tarihi açısından en zengin ilçesi diyebiliriz. İnsanlar Çemişgezek'e İn Delikleri'ni görmek için geliyor. İn Delikleri'nin ilçe turizmine çok olumlu etkisi var. Tarihi çok eskilere dayanan ve içinde önceden yaşam olan bu İn Delikleri'ne Derviş Hücreleri de deniyor ve buraların mutlaka görülmesi gerekiyor."
Kazez, kaya odaların tarihi öneminin yanında fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, herkesi bu ender güzelliği yerinde görmeleri için ilçeye davet etti.
Çemişgezek halkının misafirperverliğinden bahseden Kazez, ilçeye gelecek her misafiri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
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