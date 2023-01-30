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Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin 576 lira ceza kesildi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı. Tüfeklerine el konan avcılara, 264 bin 576 lira para cezası uygulandı

Giriş: 30.01.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin lira ceza - Güncel öne çıkan haberler
AA

Tunceli'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 264 bin 576 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren DKMP görevlileri, Rabat Vadisi bölgesinde koruma altındaki bir yaban keçisinin avlanıldığını tespit etti.

Bölgeye giden DKMP personeli, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, toplam 264 bin 576 lira ceza kesildi.

DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.

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