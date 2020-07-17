Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonrası il merkezi ve ilçeler ile Elazığ ve Diyarbakır'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.