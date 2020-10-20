Tunceli'de üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün katkıları ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Başkanlığınca uygulanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde, kentteki çiftçilere sertifikalı yem bitkisi tohumu desteğinde bulunuldu.
Bu kapsamda, 3 bin 200 kilogram yonca, 7 bin 450 kilogram korunga, 27 bin kilogram Macar fiği ve 12 bin 550 kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplam 50 bin 200 kilogram tohum dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, yaptığı açıklamada, kentte yem bitkisi üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kaya, her zaman çiftçiye yardımda bulunmaya ve destek olmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Dağıtımı gerçekleştirilen, toplamda 50 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumuyla ilimiz genelinde yaklaşık olarak 4 bin, 4 bin 500 dekar alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmayla hem ilimizdeki mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçilecek hem de meralarımız üzerindeki otlatma baskısı azalacak. Ayrıca ilimizde hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimiz bu tohumlarla kaliteli kaba yem üretimi yapacak ve hayvancılık üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!