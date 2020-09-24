Tunceli'de toplu ulaşım araçlarında "bilet sistemi" ya da "eldiven" kullanımı zorunluluğu

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni ek kararlar aldı.

Bu kapsamda kent genelinde şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına oy birliğiyle karar verildi.