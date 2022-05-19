Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 6 sığınak içerisinde 4 adet el yapımı patlayıcı, 30 adet el yapımı patlayıcı anahtarı, 1 adet doçka sehpası, 10 adet akü, 4 adet pil bloğu, 55 adet büyük tüp, 30 adet küçük tüp, 1 adet hard disk, 1 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 5 adet DVD oynatıcısı, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet anfi, 1 adet el feneri, 12 adet lamba, 100 adet penisilin, 3 ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, 2 adet dikiş makinesi, 2 adet soba, 1 adet termos, 35 adet çakmak, 10 adet çakmak gazı, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda, çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.