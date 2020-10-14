Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 5 sığınak imha edildi.

Sığınaklarda, 1125 kilogram un, 125 kilogram şeker, 140 kilogram pirinç, 200 kilogram peynir, 40 kilogram turşu, 170 paket makarna, 100 kilogram zeytin, 90 litre sıvı yağ, 56 kilogram helva, 120 kilogram bulgur, 90 kilogram tütün, 20 kilogram çay, 105 kilogram tuz, 6 kilogram reçel, 17 paket maya, 5 kilogram salça, 48 kilogram kahvaltılık çikolata, 2 tüplü sac, 100 metre kablo, 4 testere, 5 küçük tüp, 1 büyük tüp, 140 pil, 4 bant, 20 çift çorap, 150 metre branda, 360 metre sera naylonu, 2 şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.