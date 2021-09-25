Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınakta, 850 M-16 mühimmatı, 350 bixi mühimmatı, 2 kaleşnikof şarjörü, 1 el telsizi, 15 büyük tüp, 13 küçük tüp, jeneratör, 50 litre mazot,10 litre gaz yağı, 9 pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 5 el feneri, uzaktan kumanda, şişme bot, 2000 metre kumaş, dikiş makinesi, 300 metre çadır malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.