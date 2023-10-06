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        Haberler Gündem Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi - Güncel haberler

        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:00
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        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu" kapsamında ilçenin Dereyayla bölgesinde operasyon düzenledi.

        Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

        Güvenli şekilde sığınaklara giren ekipler, aramalarda çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

        Sığınaklar, jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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