Tunceli'de tahrip edilen tarihi mezar taşları koruma altına alınacak
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, tahrip edilen koç ve at biçimli mezar taşlarının korunma altına alınması için çalışma başlatıldı
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Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerindeki kültürel varlıkların korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haftanın belirli günlerinde araziye çıkan ekipler, yaptıkları yüzey araştırmalarıyla dağlık ve ormanlık alanlardaki tarihi eserlerin yerini tespit ediyor.
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Ekipler, Nazımiye ilçesine bağlı Aşağıdoluca köyünde tahrip edilen koç ve at biçimli mezar taşlarının bulunduğu bilgisini aldı.
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Köye giden ekipler, mezar taşlarında yaptıkları incelemede, eserlerin yaklaşık 200-300 yıllık olduğunu belirledi.
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Bölgenin kültürel zenginliğinden izler taşıyan mezar taşları, gerekli çalışmaların sonunda tescillenerek koruma altına alınacak.
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