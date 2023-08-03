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        Haberler Gündem Tunceli'de taburun yatakhanesinde korkutan yangın

        Tunceli'de taburun yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. Ekipler, kısa sürede alt katlara sıçrayan alevlere müdahale etti. Yangın, takviye gelen ekiplerin de çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 00:27
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        Tunceli'de taburun yatakhanesinde korkutan yangın
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında çıkan yangında, alevler kısa sürede alt katlara sıçradı.

        Bina tahliye edilirken, il merkezi ve ilçelerden çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kontrol altına alındı. Vali Mehmet Ali Özkan tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçede bulunan 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nun 4 katlı yatakhanesinin çatısında çıktı. Elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında alevler kısa sürede alt katlara sıçradı. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine yangın yerine il merkezi ve ilçelerden itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve TOMA´lar sevk edildi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken Vali Mehmet Ali Özkan da tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        "YARALIMIZ YOK"

        Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Pertek ilçemizde bulunan 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nun vardiya yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pertek, Hozat ve merkez belediyeden itfaiyeler geldi. Ayrıca İl ve Bölge Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda TOMA bölgeye kısa sürede sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralımız yok" dedi.

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