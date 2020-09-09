Tunceli'de sosyal mesafeye uymayan 9 kişiye 28 bin lira ceza

AA

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Ekiplerin, vatandaşların sağlığını korumak ve uyarılarda bulunmak için iş yerlerinde aralıksız denetlemeler yaptığı ifade edelin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pandemi sürecinde oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunların bir kıraathanede oynandığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibi ile masalarda oyun oynayan 8 vatandaşa sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 28 bin 350 idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, salgınla en etkili mücadelenin maske takıp hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaktan geçtiği anımsatıldı.