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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de "şap" karantinası | Son dakika haberleri

        Tunceli'de "şap" karantinası

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tüm köy ve mahallelerde karantina başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:57
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        Tunceli'de "şap" karantinası
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        Tunceli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının arttığı belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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