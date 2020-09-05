Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracı, Tunceli-Ovacık kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki moloz yığınlarına çarparak ters dönen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan polis memuru, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.