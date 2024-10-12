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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de özel bireylere satranç turnuvası | Son dakika haberleri

        Tunceli'de özel bireylere yönelik satranç turnuvası

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvanın sonunda da halay ve çeşitli oyunlara katılan özel bireyler keyifli anlar yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:45
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        Tunceli'de özel bireylere satranç turnuvası
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi, engelli bireylere de yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

        Engelli bireyleri satranç turnuvasında bir araya getiren Gençlik Merkezi, turnuvasının sonunda halay ve çeşitli oyunlarla bireylere keyifli anlar yaşattı.

        Gençlik merkezlerinin başta gençler olmak üzere bölge halkının hizmetinde olduğunu belirten Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında etkinlikler düzenlediklerini, özellikle lise ve üniversite gençliğinin uğrak noktası olduklarını aktardı.

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        Engelli bireylere yönelik etkinlikler de yaptıklarını belirten Balcı, engelli gençlere yönelik satranç turnuvası düzenlendiklerini, ardından yöresel oyunlarla güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

        Çemişgezek Gençlik Merkezindeki gençlik çalışanları Murat Demirbaş ve Seray Güner de merkeze tüm gençleri davet ederek, kütüphane ve atölyelerden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

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        #Tunceli Haberleri
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        #satranç turnuvası
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